南韓女團Berry Good於去年11月才發行新單曲《Accio》，只經過短短3個月便火速回歸，於1/19再度發行第4張迷你專輯「UNDYINGLOVE」，主打歌《Time for me》甜美的曲風再度成為網友們矚目的焦點。人氣成員祚弦(조현)近日也在個人IG上曬出造型側拍美照，辣秀性感腿根引發關注。

祚弦私下經常透過個人IG與粉絲們分享生活及造型側拍，近日她更新近況曬出單曲MV中的造型，為知名品牌Dior所推出的包款「Lady Dior」與鞋履做宣傳。只見她頭上戴著網紗面罩畫家帽，以白色襯衫搭配毛呢背心與超激短褲，坐在地上對著鏡頭擺出各種POSE，而下半身搭配過膝長襪的穿搭，使她一坐下便露出性感腿根與「蜜大腿」，加上無辜的表情，令網友看得直噴鼻血。

隨後，祚弦又曬出一組工作側拍，照片中她穿著一件黃色削肩雪紡長裙，專注的看向前方，而側面的拍攝視角則是將祚弦透亮的膚況以及凹凸有致的曲線完美呈現，吸引超過萬人按讚，紛紛留言「妳真得好美」、「這張照片沒什麼卻讓我忍不住盯著看」、「身材真好」。

祚弦由Berry Good女團身份出道以來一直給人清純的形象，但自從2019年穿著火辣的爆乳裝扮cosplay劇中的性感角色爆紅後，便逐漸開始小露性感，陸續接下酒商及內衣廣告的代言邀約，日前還在電影《용루각》中飾演藝珠(예주)ㄧ角，人氣逐漸攀升。