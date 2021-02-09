被媒體封為「亞洲第一美」的南韓36歲女星克拉拉(Clara/李成敏)，出道多年憑著天使臉孔、魔鬼身材受到廣大粉絲的喜愛。近幾年將事業重心轉往大陸發展的她，近日在個人社群平台上曬出新作品的側拍花絮，她在片中火辣又性感的古裝造型穿搭成功引起熱議。

克拉拉新年一開始就人氣大爆發，一連推出兩部大陸電影《大紅包》與《長安扶妖》皆受到好評，前者上映短短三周就創下1億票房，使克拉拉連續三日登上「霸屏排行榜」冠軍。而即將再推出古裝大戲《南宋詭事之鬼樊樓》的她，也不忘在個人IG上PO出花絮為其宣傳。

影片中，克拉拉化身古代美豔舞姬，穿著白色雪紡罩衫與紅色寬褲，內搭黑色刺繡平口肚兜大方展現曼妙的舞姿與性感水蛇腰，加上精緻的妝容及克拉拉冷豔的表情，成功電暈一票粉絲，紛紛留言「姊姊太帥了」、「古裝造型也超美」、「這眼神真是電死我了」。

克拉拉於2004年自網路美女照片競賽中獲得第一名後，逐漸在網路上累積人氣，後來也進入演藝圈，陸續在《童顏美女》、《拜託了，機長》、《急診男女》、《大力女子都奉順》等電視劇中露面，2016年開始轉向大陸發展也在《情聖》、《胖子行動隊》、《沉默的證人》等電影中獲得不錯的成績，粉絲遍及大陸各地迅速打開知名度。