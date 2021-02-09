54歲香港女星溫碧霞（Irene Wan），過去靠古裝劇《封神榜》妲己一角一砲而紅，被封為「最美妲己」，近年則把工作重心移到大陸，稱霸演藝圈多年依舊美貌逆天，絲毫看不出來年紀半百，穩坐性感女神地位。她近日在IG曬出運動教學，再度以好身材引發熱議。

溫碧霞少女臉蛋配上姣好身材讓人幾乎猜不透她的真實年齡，她近日大方發出「日常瑜珈」教學影片，只見她換上性感的桃粉色運動Bra，配上灰白色緊身褲，中空大秀纖細腰身跟緊緻體態，她細心解說並親身示範一系列動作，包含側躺抬腿、雙膝曲起抬臀及雙手合掌金雞獨立等，展現絕佳體力。

溫碧霞認為運動是讓心情愉悅的好方法，除了發出影片，她更俏皮寫下：「請大家每日跟我一起做運動，那麼就可以健康快樂。」過去她曾大方分享自己的運動之道，包含過每天練2小時的瑜珈、踩單車和跳繩，加上喝熱檸檬水，才能長期維持24吋腰姣好身材。

溫碧霞外型美豔、身材姣好，除了不老的美貌相當讓人羨慕，她近年更積極在時尚界殺出一條路，時不時在IG曬出穿搭照，近日她穿上寬鬆版型的米色毛衣配寶藍色A字裙外出，透過優雅混搭展現多變的日常穿衣風格，因此被大票女性粉絲封為穿搭範本。