南韓大勢女團MAMAMOO成員華莎(HWASA)，出道6年憑著渾厚的嗓音與實力派歌唱技巧而聞名。近日她在個人社群平台上曬出私服穿搭，大秀火辣的美腿吸引粉絲的目光。

華莎擁有黝黑又性感的皮膚，與歐美明星般的葫蘆型身材，加上前衛又大膽的穿搭風格使她經常登上新聞熱搜版面，也成為各大品牌爭相合作的超人氣女星。近日華莎收到品牌寄送的禮物，並開心PO網分享，只見照片中她穿著一件粉色寬版襯衫並將鈕扣全開，下半身則是什麼都沒穿大方秀出一雙美腿，加上由下往上的拍攝視角使腿部線條更加修長性感，吸引超過33萬按讚。

另外，華莎日前也接下精品Valentino的代言，並登上時尚雜誌《Vogue Korea》的封面，以帶有春天氣息的黑色主題釋放華莎獨特又有個性的帥氣魅力，而其中一套香檳金百褶禮服造型，背部全裸的交叉綁帶設計使她彎腰時整片裸背乍現，相當吸睛。

MAMAMOO於2014年以4人團體出道後便以渾厚又具穿透力的嗓音，加上團員獨特的魅力，吸引大批海內外粉絲的喜愛，先後以《Starry Night》、《HIP》、《Egotistic》、《gogobebe》、《AYA》、《Dingga》等多首暢銷單曲橫掃全亞洲，更在近日的頒獎典禮上囊括多項音樂大獎，人氣直衝天際。