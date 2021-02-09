30歲大陸女星李沁，以精緻臉蛋及自然演技走紅，先前靠著宮廷劇《如懿傳》中後宮第一美人「寒香見」一角引發關注，氣質優雅被譽為「最美香妃」。在農曆新年即將到來前，李沁特別曬出最新喜氣洋洋的造型大片，大秀前凸後翹的身材曲線。

李沁近日選穿一套Marchesa紅色魚尾裙參加《直通春晚》節目，以刺繡蕾絲完美襯托出酥胸及纖瘦體態，她雪白的皮膚更如天使一般精緻，造型明艷動人，在穿搭寫真中，以紅色為主色調，運用光影和花朵元素增加新年氛圍感，整體造型喜慶感滿分。

李沁近日選穿一套Marchesa紅色蕾絲魚尾裙參加《直通春晚》節目。（圖／摘自微博@李沁）

李沁除了發美照寵粉，不忘寫下新年祝福：「紅紅火火每一天，紅運當頭新一年！」 ​熱情發文讓粉絲們看了狂讚：「性感又不失可愛，沁沁的氣質絕了」、「氛圍感美女」、「側顏好殺」​、「魅力十足」​、「太美了」等​。​

李沁曬出最新喜氣洋洋的造型大片，大秀前凸後翹的身材曲線。（圖／摘自微博@李沁）

李沁因出演李少紅版《紅樓夢》中少年薛寶釵一角色而嶄露頭角，正式進入演藝圈，以《白鹿原》、《守望的天空》為代表作品，曾獲得大眾電影百花獎最佳女主角及大眾電影百花獎最佳新人提名記錄，後續在《楚喬傳》、《如懿傳》以及《慶餘年》等夯劇中皆有演出，近期則因出演古裝劇《狼殿下》、《親愛的戎裝》、電影《溫暖的抱抱》等作品再度成為話題女王，人氣居高不下。