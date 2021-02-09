南韓超狂辣媽網紅ohttomom(오또맘)，擁有天使臉孔、魔鬼身材，在網路上迅速竄紅。近日ohttomom曬出一段自拍抖音短片，超狂的水蛇腰與身材曲線，令網友看的直噴鼻血。

ohttomom在近日公開的貼文中表示，「我越來越不知道如何使用IG了，不僅找不到先前上傳到動態精選的照片，也找不到PO文的靈感，因此在旅行回來後立刻update一下，找回PO文的感覺」。影片裡，只見她僅穿著一件白色短版平口上衣搭配同色系丁字褲與長襪，對著鏡頭檢視身材，而零贅肉的結實腹肌與火辣的身材曲線一覽無遺，加上她迷人的笑容，再度電暈一票粉絲，直呼「太誇張了！這真的是人類的身材嗎？」、「一大早的就吸引眼球注意」、「我的天哪，根本是黃金比例」。

隨後，ohttomom又分享一段私服穿搭的抖音短片，大紅色的蕾絲洋裝貼身的剪裁與低胸的設計，使她火辣的身材一覽無遺，最後還不忘分享出自拍照來成功吸引上萬人按讚。

Ohttomom憑著亮麗外表、170cm的高䠷身材圈粉無數，加上她即使是一個孩子的媽，依然靠著健身維持火辣身材，並經常透過IG分享健身影片以及穿搭辣照來製造話題，使她在網路上的人氣不斷飆升，IG狂吸87萬名粉絲追蹤，成為廠商爭相合作的網紅之一。