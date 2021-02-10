東京時尚流行風潮是一直是亞洲指標，位在上野阿美橫丁商店街的超夯牛仔褲與卡其褲店「HINOYA」現在也有線上平台，在台灣就可以購入！若想找到自己命定褲，穿搭出與日雜同步流行的日本街頭素人風格，千萬別錯過。

HINOYA創立於1949年，是創立70年以上的老店。從日本國內外嚴選的眾多品牌中脫穎而出，各式優質且講究的商品廣受好評。其中推薦品牌「BURGUS PLUS」，以追求終極簡約基本風為設計概念，開發纖維均一、織線平整、高品質完美細密工法與質地的褲子，兼具時尚與高耐久性、強韌性是品牌最大的特徵。

其中，BURGUS PLUS的卡其褲材質特別使用「冷絲光加工」處理，打造有質感的亮澤質地。讓褲子剪裁被評價為「魔法剪裁」，錐形狀的褲管的顯現曲線的美感、臀部周圍裁合身卻不緊繃，能修飾各種身型，不論胖瘦皆能輕鬆駕馭的一款商品。無論是假日休閒穿搭、平日上班穿都合適，百搭不退流行，商品也不易褪色。不受時代潮流的單品，就是Chino褲（卡其褲）的精神。

除了卡其褲之外， BURGUS PLUS經典丹寧牛仔褲Lot.955，也是今年2021年流行商品，商品名中的Lot.955意指1955年，為丹寧牛仔服飾興起的時代，多數經典款商品推出的黃金時期。此款融合了當時的經典款商品的細節，更實現了難以在衣物上呈現的「天藍靛青色」，精選的紗線用於經線，而米色染色紗線用於緯線，以使靛藍色脫穎而出。透過編織三種不同類型的紗線編職而成，打造隨興、手作感的風格。而本著「終極簡約基本風」剪裁則是不受潮流影響，適合各種體型。不一昧仿照以前的商品，此款商品淘汰過時的鉚釘，將皮革縫進口袋內裡加強口袋強度，打造更完美的牛仔丹寧褲。

BURGUS PLUS經典丹寧牛仔褲Lot.955，是今年2021年流行商品。（圖／品牌提供）

除了HINOYA之外，SUN HOUSE也是上野阿美橫丁商店街上的Select Shop(選物店)，離HINOYA本店很近，同樣嚴選各品牌外套、款式多樣，不論你是街頭風、文青風、休閒紳士風，都可以在這2家店中找到最愛的外套與配件。