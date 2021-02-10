18歲大陸女星趙今麥，靠著秀氣臉孔及清新氣質受封新一代「國民閨女」、「氧氣少女」，她與新生代男星林一合作的古裝劇《玲瓏》在近期火熱開播，她在劇中飾演不懼命運，逆風成長的火屠玲瓏引發不小話題，人氣再攀演藝事業高峰。

趙今麥過去以電視劇《巴啦啦小魔仙》出道，因演技自然細膩引發關注，走紅後陸續參演電視劇《小別離》、《少年派》、《快把我哥帶走》，更在票房超過46億的3D科幻電影《流浪地球》中首度飾演女主角韓朵朵，意外讓她成為大陸最年輕的「40億女主」，近期也參與綜藝節目《潮流合夥人》，與吳亦凡、楊穎、潘瑋柏、福克斯成為合夥人。

趙今麥工作室近日在社群平台上曬出一組膠片寫真，她穿上藍白色系的休閒服裝，搭配熱褲大秀白皙長腿，她更手捧椰子對著鏡頭甜笑，展現專屬少女的甜美元氣，整體風格復古感十足，也襯托出她文藝氣息的一面，令粉絲們看了紛紛大讚：「麥麥好適合膠片風」、「麥麥越來越美了」、「清新治癒」、「是元氣滿滿的明朗女孩」、「皮膚超好」等。

趙今麥過去以電視劇《巴啦啦小魔仙》出道，因演技自然細膩引發關注。（圖／摘自微博@趙今麥工作室official）

身高165cm的趙今麥不僅身材比例極好，更擁有一雙氣場滿分的零贅肉的長腿，筆直不過瘦的腿型曾被大讚是「仙鶴腿」，從她的日常穿搭中，時不時都能看到辣腿現身，是粉絲們心中的美腿女神。