韓國影視年度盛會「第41屆青龍電影獎頒獎禮」於昨日盛大展開，去年憑著電視劇《夫妻的世界》再度爆紅的53歲資深女星金喜愛(김희애)，今年也憑著電影《致允熙》入圍最佳女主角獎，雖最後未能順利封后，但在紅毯上的穿搭依然受到熱烈討論。

原訂去年12月11日於仁川舉行的「第41屆青龍電影獎頒獎禮」，因受到新冠肺炎疫情的影響延後至昨日(2/9)以線上直播的方式舉行，而受邀入圍的嘉賓除了李秉憲、黃政民、羅美蘭、申敏兒、全度妍、鄭有美、劉亞仁、李政宰、鄭雨盛，及許久不見的宋仲基等多位大咖明星一同共襄參與外，「韓劇女王」金喜善也因2019年所推出的電影《致允熙》入圍最佳女主角獎並現身紅毯。

只見金喜愛穿著精品服飾CHANEL所推出的絲質襯衫洋裝，以簡單的碎鑽腰帶勾勒腰線，再用長短不一的珍珠項鍊凸顯出優雅貴氣，而她也不忘小露性感將下襬的鈕扣打開，走動時經過風一吹便秀出纖細美腿，加上她透亮的肌膚及絕佳的體態皆讓網友驚呼不已，紛紛留言「她的狀態實在太好了」、「50歲還能這能這麼美」、「從頭到腳只有優雅可以形容」、「太喜歡她的人跟演的戲了」。

金喜愛出道30年，以細膩又精湛的演技榮獲各項演技大賞，即使曾因結婚、生子暫別演藝圈3年，但回歸電視圈後她便將重心轉向婚姻、兩性關係相關的題材發展，陸續演出《我男人的女人》、《密會》、《她們的故事》、《致允熙》、《夫妻的世界》皆成功掀起話題，也奠定不可撼動的女王地位。