被封為「最正聲優」的南韓女星徐宥利(서유리)，昨日(2/9)受邀出席韓國影視年度盛會「第41屆青龍電影獎頒獎禮」，她在紅毯上以一襲深V禮服性感現身，大秀凹凸有致的好身材，成為全場矚目的焦點。

原訂去年12月11日於仁川舉行的「第41屆青龍電影獎頒獎禮」，因受到新冠肺炎疫情的影響延後至昨日(2/9)以線上直播的方式舉行，而現場了眾星雲集，除了本次入圍的李秉憲、金喜愛、黃政民、羅美蘭、申敏兒、全度妍、鄭有美、劉亞仁、李政宰、鄭雨盛及宋仲基外，徐宥利也受邀出席頒獎典禮。

徐宥利有別於其他女星在紅毯上包緊緊，她則是穿著一件白色蓬袖禮服搭配一頭亮麗長髮現身，禮服領口深V到肚臍的剪裁加上側面微透的刺繡收腰設計，使她在燈光下飽滿上圍與曼妙曲現一覽無遺，堪稱這次影展上「最辣的紅毯女星」，再度受到網友一致好評，直呼「這才是紅毯上該有的穿搭」、「姊姊就是不讓人失望」。

過去，徐宥利也曾在2016年的青龍電影獎頒獎禮上以火辣的爆乳造型現身紅毯，在當時引起熱烈討論，事後她在節目上還表示「看到照片後才發現穿得太誇張，完全是黑歷史」，而這次的造型雖相對保守，卻還是獲得網友一票讚賞掀起話題。

徐宥利在2016年的青龍獎頒獎典禮上同樣以爆乳裝出席點禮。（圖／ajunews提供）

由聲優出身的徐宥利，擁有精緻臉蛋、甜美嗓音讓她出道後便參與多項電玩、動畫的配音工作，也因此讓她圈粉無數粉絲遠佈世界各地，成功在聲優界打響名號。而她也隨著高人氣開始登上綜藝節目展現活潑開朗的性格，並在節目中大方分享前凸後翹的火辣身材而一舉爆紅，成為家喻戶曉的女星，還因此陸續在《請回答1994》、《七顛八起具海拉》、《嫉妒的化身》等電視劇中演出。2019年嫁給知名製作人後，徐宥利依然持續透過IG與網友互動，並在廣播節目中擔任主持受到聽眾的喜愛。