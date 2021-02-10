南韓30歲女星李侑菲，過去曾在韓劇《善良的男人》中飾演宋仲基妹妹一角而走紅。即將於3月份推出全新古裝大片《朝鮮驅魔師》的她，昨日(2/9)受邀出席「第41屆青龍電影獎頒獎禮」時，以一件大紅色斜肩禮服優雅現身，透出雪白透亮的肌膚及美腿，引起網友們熱議。

李侑菲擁有甜美外表、白皙的牛奶肌加上甜美的笑容，自《善良的男人》爆紅後陸續在《皮諾丘》、《夜行書生》、《任意依戀》、《便利店新星》、《鄰居表親》等電視劇及電影中獲得演出，吸引大批粉絲的喜愛。而這次的青龍獎紅毯上，李侑菲以一襲紅色斜肩禮服現身時瞬間讓網友們眼睛一亮，大紅色的絨布材質將李侑菲的肌膚襯得更加白皙，斜肩與側面裙襬火辣高衩的設計更讓一雙美腿一覽無遺，配上清新的氣質與乾淨簡單的妝髮造型，獲得網友一票好評。

反觀其他位備受網友期待的申敏兒、李絮、申惠善、高雅拉等眾女星，不僅全身包緊緊，還清一色不是黑就是白。申敏兒與高雅拉的黑色修身禮服更被不少網友吐槽「根本是時尚災難」、「她們的造型師可以拖去斬了」、「高雅拉的造型到底發生什麼事，太顯老了」引發網友熱烈討論。

而原訂去年12月11日於仁川舉行的「第41屆青龍電影獎頒獎禮」，因受到新冠肺炎疫情的影響延後至昨日(2/9)以線上直播的方式舉行，而現場眾星雲集，除了李秉憲、黃政民、羅美蘭、申敏兒、全度妍、鄭有美、劉亞仁、李政宰、鄭雨盛，及許久不見的宋仲基等多位大咖明星一同共襄參與外，金喜善與金惠秀等資深女星也受邀出席。