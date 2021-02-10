日本42歲知名女星長谷川京子，過去曾以日劇《華麗一族》、《東大特訓班》等劇聞名，加上高雅的氣質與凹凸有致的好身材，令她出道多年人氣始終不減。近日她在個人IG上曬出照片為服飾品牌宣傳，看似只穿著一件毛衣的她其實深藏心機。

長谷川京子在近日更新的照片中，穿著一件黑色貼身毛衣與同色系長褲，手拿著知名服飾品牌ZARA所推出的蕾絲透視拼接兒童洋裝為其宣傳，但網友卻把焦點集中在鏡子上，因為鏡子中的長谷川京子竟背部挖空，意外露出背部線條，吸引超過上萬人按讚，紛紛留言「京子的美背太好看了」、「這件衣服太有心機了」、「露背的京子超美」。

事實上，長谷川京子出道多年靠著瑜珈保持窈窕曲線，即使生過一子，身材依舊纖細，2019年時還曾再次推出「濕身」寫真集，不僅穿上多套比基尼甚至還有全身脫光只用薄紗遮住重要部位，大方秀出性感又火辣的極致身材，也使她人氣再度飆升。

長谷川京子擁有亮麗的外貌與出眾的氣質，由模特兒身份出道後便轉戰戲劇圈，陸續在《東大特訓班》、《華麗一族》、《BOSS女王》、《續．倒數第二次戀愛》、《不沉的太陽》、《Mistresses～女人們的祕密》等多部電視劇及電影中演出。近日她也在去年底上檔的電視劇《 Byplayers～名配角之森的100天～》(バイプレイヤーズ～名脇役の森の100日間～)參與演出，並在播出後持續造成話題，演技備受肯定。