馬來西亞女星林明禎,擁有超高顏值與E罩杯的魔鬼身材,經常在個人IG上曬出辣照而吸引百萬粉絲追蹤。而與她一樣擁有火辣身材的親姊姊林詩枝(Brandy),近日也在個人社群平台上曬出泳裝辣照大秀凹凸有致的曲線,令網友看得直噴鼻血。

林詩枝日前在個人IG上貼文表示「I miss you so much beach ! Left right ??」請網友幫她挑選照片,而照片中她戴著太陽眼鏡並穿著一件深V至肚臍的黑色高衩泳裝,在太陽下享受陽光的照射,豐滿的上圍與前凸後翹的曲線也一覽無遺,吸引超過8000人按讚,紛紛留言「我比較想妳」、「身材太絕了」、「這組照片我愛了」。

事實上,現年31歲的林詩枝,過去分別在2006年獲選「馬來西亞小姐中國東方明珠總決賽」亞軍,及2007年「我想成為一個模特-第二季總決賽」亞軍後便進入演藝圈,成為一名模特兒、歌手及演員,即使後來結婚並生下1女,身材依舊纖細火辣,也經常透過社群平台分享生活及工作,受到大批粉絲的喜愛。

先前林詩枝曾多次在IG上曬出與妹妹林明禎同框的辣照,即使林明禎因疫情無法回馬來西亞跟家人一同慶生,林詩枝也不忘PO文祝福妹妹。另外,她們也不時曬出4姊弟團聚的溫馨合照,令網友相當羨慕一家的好感情。