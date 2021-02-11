南韓34歲知名女星朴敏英，以甜美臉蛋、清新氣質，加上自然又細膩的演技受到大批粉絲的喜愛。1/22於Netflix再次推出綜藝節目《明星來解謎-第三季》的她，近日也受邀登上大陸時尚雜誌封面，以帥氣又性感的穿搭受到網友注意。

朴敏英在時尚雜誌《KNIGHT高級》於網路上公開的照片中，每套造型都藏有小心機，除了白色西裝外套及長褲側面火辣高衩外，黑色深V短裙背部挖空的剪裁，以及飄逸雪紡蛋糕裙些微透視的布料，都使她白皙美背及纖細長腿一覽無遺，令網友看了忍不住大讚「姊姊的顏質太絕了真像個洋娃娃」、「仙女就是仙女」、「每張都好好看」、「雜誌得買起來」。

朴敏英2006年以情劇喜劇《不可阻擋的High Kick》中的「姜由美」一角正式出道後，隔年便在《我是老師》中擔任女主角，還憑著該劇獲得KBS演技大賞的最佳新人女演員，使她星路大開陸續在《成均館緋聞》、《城市獵人》、《七日的王妃》、《金秘書為何那樣》、《她的私生活》等劇中演出，並獲得好評圈粉無數。

朴敏英2018年時曾擔任過綜藝節目《明星來解謎》第一季及第二季的固定主持班底，創下不錯的收視成績，因此製作公司再次找來原班人馬，劉在錫、李光洙、金鍾旼、李昇基、朴敏英、吳世勳、金世正等7位明星一起主持，並於在1/22正式播出第三季，引起粉絲們熱議。