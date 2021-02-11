有「長腿妖精」之稱的南韓30歲知名女星李聖經，以一雙水靈大眼與修長美腿聞名，近日接下許多廣告及活動代言的她，在個人社群平台上曬出一系列時尚大片，並在其中大方露出白皙裸背令網友驚艷不已。

李聖經所屬經紀公司「YG娛樂」，近日在網路上釋出一組新年寫真，李聖經隨後也在個人IG及YouTube上也陸續公開美照及側拍影片。照片中，她以一抹顯白紅唇與慵懶濕髮展現復古女神魅力，其他造型更是一件比一件吸睛；淺綠色的寬袖西裝外套搭配漆皮短褲，裡面疑似什麼都沒穿，使她不僅秀出一雙大長腿，性感半球也在轉身時若影若現。而修身的黑色長裙從正面看雖平凡無奇，轉到背面卻整片挖空至腰部大露火辣裸背。

據說，這次的拍攝主題便是沒有框架的「無主題」，全由李聖經與攝影師依據現場的狀況自由發揮，而由模特兒出身的李聖經也發揮了本能對著鏡頭擺出各種專業的姿勢，電得網友直呼「這身材真的是做夢都不敢想」、「好看、好絕、喜歡到炸裂」、「歐尼真是美到太過分了」。

李聖經過去曾以模特兒的身份剛出道，憑著甜美臉蛋、175cm高䠷身材在伸展台上發光發熱，轉戰演藝圈後再憑著自然的演技成功轉型並獲得好評，之前還曾為了拍攝電視劇《女王之花》特別來台，騎著摩托車穿梭在高雄的大街小巷，讓她圈入大批台灣粉絲，後來陸續演出《舉重妖精金福珠》、《浪漫醫生金師傅2》也創下不錯的收視率，讓她在2020年ㄧ連在「Asia Artist Awards」、「Asia Model Awards」及「SBS演技大賞」頒獎典禮上拿下多項演技大獎，躍升為一線女星。