34歲台灣女星阿喜（林育品）以甜美外貌及F級傲人上圍走紅，2012年以宅男女神票選出道，私下個性活潑、氣質清新，頗受廣大男性粉絲喜愛。阿喜近日換上火辣造型服裝代言手遊，為了宣傳特別在IG曬出廣告側拍，只穿女僕裝大秀惹火長腿再度引發討論。

昨日（10日）是春節連假第一天，阿喜加碼發辣照跟粉絲們賀新年，她俏皮寫下：「放假！！！開心到模糊RRRRRrrrrrr」，她穿上白襯衫、黑窄裙及粗框眼鏡化身火辣女教師，更在鏡頭前不顧形象搞笑，一系列寫真讓眾人看了紛紛大讚：「側身角度真的超美」、「最後一張太有張力」、「阿喜女神」、「我也看到模糊」、「想被調教了」等，就連好友黃豪平都現身回應：「有一張好像滴妹」，惹火造型廣受好評。

阿喜先前也換上性感女僕裝出場，以黑白雙色設計加上平口剪裁，正中間更點綴上黑色蝴蝶結，使得她豐滿的美胸呼之欲出，可看出阿喜超瘦的腰身，同時大秀白皙美腿，整體造型相當吸睛，絲毫不吝嗇展現姣好身材曲線。

阿喜擁有164cm的勻稱身材配上32F、24、35火辣三圍，能唱能跳的演藝實力備受肯定，高人氣讓她廣告代言接不完，近年朝電視圈主持發展，晉升綜藝節目寵兒，更從2014年開始嘗試舞台劇，曾在「脫口秀音樂喜劇：OZ綠野仙蹤」中飾演桃樂絲，去年則將主力放在舞台劇，參與「李國修紀念作品：莎姆雷特」巡迴演出。