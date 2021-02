台灣33歲知名女星拐拐(許采晴/Sabrina)以美豔外表與魔鬼身材而聞名。昨日(2/10)小年夜,拐拐在個人社群平台上公開不久前所刺的刺青分享出道以來的心路歷程,也大方曬出前凸後翹的好身材。

拐拐在昨日公開的長文中表示:「人生的磨練都讓我成為閃閃發亮的鑽石。12年前我從南部服飾店離職就拉著行李箱跟身上的幾萬塊存款就北漂來到這完全沒認識半個人的台北,謝謝自己當年的衝動,從模特兒-演員-到創業擁有自己的品牌,每一次的轉型都是種考驗,這中間也經歷了無數低潮跟挫折,只是我都把這些感受默默忍受吞下來,或許人生就是要走到岔路你才知道下條路要如何走。那些看似正面能量的人不一定是他們天生就樂觀,而是他們有勇於對面挫折的勇氣,站起來轉身再不斷的前進!」分享多年來的心路歷程,正面的文字內容也令網友感到相當勵志。

另外,拐拐也公開了激勵她不斷前進的刺青「The friction of life turned me into the sparkling diamond I am.」,只見她僅穿著內衣與小丁,大方秀出凹凸有致的身材曲線及飽滿雙峰,雖這一系列的照片皆用黑色濾鏡處理,但依然看起來火辣性感,吸引超過9000人按讚,紛紛留言「妳真的越來越閃亮了 」、「美慘了!!」、「好勵志的文章」。

拐拐早期曾以內衣網模的身分出道並在網路上走紅,不僅曾被網友推選為「新一代宅男女神」,也曾在「2014年網友心中的10大網拍女神」票選中獲得第一名的頭銜,近幾年更跨足演藝圈頻頻登上綜藝節目人氣不斷攀升,也為自創的運動內衣品牌帶來不錯的成績。