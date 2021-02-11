美國知名「話題女王」金卡戴珊(Kim Kardashian)，日前雖傳出與饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）即將離婚震驚演藝圈，但她似乎不受外界影響，持續在個人社群平台上曬出與姐妹們一同前往海岸度假時的泳裝辣照，大秀火辣的身材曲線，令網友看得臉紅心跳。

金卡戴珊私下穿搭風格前衛、性感，即使已是4個孩子的媽，仍維持前凸後翹的好身材，更經常透過IG分享奢華生活與火辣的穿搭。近日她便再度更新近況，曬出多張與家人出遊的照片。只見金卡戴珊穿著綠色的三點式比基尼，在強光下大方秀出結實腹肌與惹火好身材，吸引超過494萬人按讚。

隨後，金卡戴珊又PO出辣照表示「Kourtney(姊姊)的耳環掉了，所以下海幫她找尋」，卻在照片中換上腰部綁帶的比基尼搭配長版泳褲，與姊姊一同躍出水面，兩人超狂的身材再度引發話題。

金卡戴珊擁有精緻五官以及不科學的「葫蘆」身材，2007年與自家姊妹一同演出真人實境秀節目《與卡戴珊一家人同行》後，便一炮而紅成為家喻戶曉的人物，加上她經常在IG上PO出辣照製造話題，人氣始終居高不下，IG吸引超過2億人追蹤。金卡戴珊也因為自創服飾及彩妝品牌「SKIMS」、「KKW BEAUTY」在全球創下驚人的銷售，使她成功擠進「百億俱樂部」的排行榜中。