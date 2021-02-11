34歲性感女星熊熊（卓毓彤）以甜美外表、豐滿G罩杯成為許多人心目中的性感女神，也被封為「美胸女神」。今日（2/11)除夕她也在個人社群平台上曬出辣照與網友拜年吸引目光。

在昨日率先於IG上PO文分享近日拍攝的工作照片，只見她畫著精緻妝容與知性盤髮，並穿著一件白色洋裝展現女神魅力。寬袖鏤空的設計更加顯瘦，而領口深V的剪裁即使穿著平口小可愛依然遮不住火辣深溝，但最吸睛的還是下半身，不僅薄紗又高衩，她一擺動裙襬便秀出發光美腿，吸引超過2萬人按讚，紛紛留言「有夠仙」、「熊熊本來就是女神」。

今日除夕熊熊也不忘再次曬出同款穿搭與網友拜年表示「終於撐過2020這個大爛年，正式進入2021年，祝福大家牛轉新運牛運亨通 體壯如牛金牛送福 闔家幸福❤️送上我的祝福，讓你運氣、健康、財運該牛的都牛，Happy 牛 Year」再度引來大批網友留言拜年。

熊熊自從以「國光女神」形象爆紅後，便憑著火辣好身材陸續成為各大綜藝節目的固定主持並推出寫真集，受到廣大粉絲的喜愛。但日前卻因不雅影片外流而遭到外界抨擊，甚至還有不少酸民留下詛咒訊息讓她不得不爆氣反擊。但風波以來她不畏輿論壓力始終繼續工作，以才藝與努力證明自己的能力，堅強又正面的態度獲得大批粉絲的支持。