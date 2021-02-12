美國35歲好萊塢知名女星亞曼達塞佛瑞(Amanda Seyfried)，去年9月低調生下二寶後火速復出，將在4/30於Netflix推出驚悚電影《Things Heard and Seen》，令粉絲相當期待。近日她受邀登上時尚雜誌為戲宣傳，並在其中大秀火辣身材吸引目光。

亞曼達塞佛瑞擁有空靈美貌與凹凸有致的火辣身材，加上獨特的清新氣質，即使只有159cm的嬌小身高，依然憑著迷人仙氣吸引全球粉絲的喜愛，陸續在《媽媽咪呀！》、《色．誘》、《血紅帽》、《鐘點戰》、《悲慘世界》、《視界戰》等多部叫好又叫座的電影中飾演女主角，演技備受肯定。

在雜誌《The Sunday Times Style》公開的照片中，亞曼達除了穿上精品時裝所推出的墊肩套裝，以及橘色毛衣、寬版造型長褲、小香風外套搭配牛仔褲等多種造型外，飄逸的透視長裙搭配簡單的髮型與妝容，更使亞曼達仙氣爆棚。

另外，最令網友注意的便是亞曼達躺在泳池裡的美照，只見她穿著透膚色細肩帶禮服，慵懶的躺在水中飄浮，而超低胸領口的設計讓飽滿美胸一覽無遺相當性感吸睛，加上亞曼達堅定的眼神，電得網友直呼「美到不可思議」、「我的女神太絕了」、「愛慘這組照片」成功引發話題。

亞曼達在改編小說的新電影中，將與男星詹姆士諾頓（James Norton）飾演一對從曼哈頓搬至哈德遜河谷小鎮的小夫妻，並在搬進新家後陸續發現不為人知的歷史及婚姻中的黑暗面，不僅考驗著演技也挑戰觀眾的視覺感官，令粉絲們期待不已。