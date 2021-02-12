義大利女星琪亞拉法拉格尼（Chiara Ferragni）以天使臉孔及177cm魔鬼身材紅遍半邊天，自從去年年底宣布懷上二寶女兒後人氣水漲船高，目前在IG上已吸引超過2259萬人追蹤，持續穩坐「地表最強網紅」地位。琪亞拉近日發出一組內衣寫真，因尺度大膽掀起熱議。

琪亞拉平時作風洋派惹火，時不時就秀出養眼辣照圈粉，她近日發出一組換上黑色薄紗內衣及緊身褲的寫真，內衣在胸下點綴上2條線，不僅增添設計感，更襯托出堅挺渾圓的胸型，就連事業線都一覽無遺，讓網友們看了大呼「超級辣」、「非常美的媽媽」、「身材好好啊女神」等，短短時間就吸引超過43萬人按讚。

琪亞拉與義大利搖滾歌手老公費德斯（Fedez）在2018年結婚，兩人育有一子Leo，如今又懷上女兒，晉升兩寶媽的她依舊維持火辣本性，時不時就以性感的孕媽穿搭引發話題，近日她穿上大衣配上皮短褲外出，內搭刺繡的透膚黑絲襪，最後腳踩厚底靴，大秀高䠷比例及長腿，以完美身材示範當今最時髦的穿搭，可看出她除了孕肚明顯之外，四肢依舊纖瘦如昔。

今年33歲的琪亞拉畢業於義大利博科尼大學法律系，從大學時期開始在網路上分享時尚穿搭文而竄紅，隨後推出自創品牌「Chiara Ferragni Collection」，更靠著強大的帶貨能力被各大精品品牌相中，成為年收入破億的部落客，吸金功力不容小覷，是廣大女性粉絲們追隨的時尚指標。