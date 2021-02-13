南韓29歲超人氣性感DJ MIU，與知名DJ SODA一樣憑著天使臉孔、魔鬼身材在網路火速竄紅，加上她經常在個人社群平台上放送「福利照」而受到廣大網友的喜愛，IG吸引超過152萬人追蹤。MIU近日在IG上更新一系列在車上的照片，火辣的穿搭令網友看得臉紅心跳。

MIU擁有甜美外表與豐滿的上圍，加上一雙水靈大眼與女團少女時代中的潤娥十分相似，因此有了「兇版潤娥」的封號，也成功在網路及DJ界打開知名度。但近期MIU也受到新冠肺炎影響暫時無法出國工作，只好將重心轉向網路發展，積極更新YouTube頻道及IG「福利照」來維持人氣。

MIU近日在個人IG上貼文表示「這樣穿比較舒服」並附上當日穿搭，只見她穿著一件白T搭配牛仔褲坐在車上大玩手遊，仔細一看才發現微透的貼身白T不僅使傲人的上圍曲線完整呈現，她還將牛仔褲褲頭打開，露出火辣的藍色丁字褲與馬甲曲線。加碼曬出的另一組由側面拍攝的照片，同樣也令網友看得直噴鼻血。

隨後，MIU又在IG上曬出去醫美診所管理身材的貼文，而照片中她穿著深藍色針織外套鈕扣全開，並以「外套不穿好」的穿搭方式大方秀出內搭黃色比基尼與凹凸有致的好身材，引起超過4.8萬人按讚，網友更忍不住留言「你太美了」、「你的身材已經很完美了」、「身材好絕」。