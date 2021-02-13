26歲台灣女星鮪魚（徐瑋吟）以32C、22、33的性感三圍引發關注，不僅長相甜美，更有著158cm小隻馬身材，是眾多男性粉絲心中的女神。鮪魚近日特別曬出日常穿搭寫真，以「衣服不穿好」的穿搭技巧展現好身材，因骨感曲線太吸睛而引發討論。

鮪魚過去從外拍界發展，在登上電視節目《美少女時代》後正式出道進入演藝圈，隨後加入《國光幫幫忙》擔任助理一炮而紅，目前則與小鐘搭擋主持外景節目《愛玩客》邁入第8年，在《前男友》、《花是愛》、《櫻桃小丸子》、《姊的時代》以及《未來媽媽》等電視劇中也有演出，人氣居高不下。

鮪魚個性活潑大方，時不時就會發出性感辣照與粉絲們互動，她近日穿上一套短版白毛衣及淺藍色牛仔褲外出，搭配上灰色毛帽，以簡約配色輕鬆展現潮流感，不料寬鬆的毛衣卻下滑一半，讓內搭的灰色小可愛全看光，惹火指數破表，她同時寫下：「毛茸茸我最喜歡最舒服的藍白灰配色。」而她也透露自己近期沉迷在超夯的語音聊天社交軟體「Clubhouse」上，積極與粉絲們交流使用心得。

除了在IG曬辣照，鮪魚更會發出與愛犬小䉽的日常穿搭，她逗趣表示，「養了䉽後無時無刻都想跟䉽配色」，近日她配了白灰色跟黑色穿搭和愛犬一起出門，她巧妙把短版軟皮外套髒紮進高腰皮短褲，以皮質單品替秋冬穿搭增添質感與層次，她建議「微微把皮外套往後拉立馬讓肩膀線條更明顯」，而整體穿搭恰巧是「微髒的小䉽色」，同框模樣相當可愛。