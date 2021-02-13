台灣飾品品牌BONNY & READ召喚三麗鷗家族大集合，在2021年的開春第一檔聯名，延續Hello Kitty、雙星仙子的廣大好評，加入了大耳狗、蛋黃哥、美樂蒂、布丁狗、大眼蛙、酷企鵝，和庫洛米，總共九位人氣角色一齊現身，推出三麗鷗大明星聯名系列耳飾。每個人氣角色化作可愛的耳環，再搭配施華洛世奇水鑽，總共九個款式都萌度破表，大大滿足三麗鷗迷的收藏玩心。

三麗鷗一直與時尚密不可分，BONNY & READ飾品自2019年以來便持續與三麗鷗合作聯名企劃，應粉絲們要求再度與三麗鷗聯手，一口氣推出九款三麗鷗全明星家族系列飾品，讓這些高人氣角色的可愛模樣化為俏麗耳飾，並採用施華洛世奇水鑽來做搭配，不論是單戴或是混搭，都能在耳上創造屬於自己的三麗鷗家族派對，用耳飾來創造春節假期的歡慶氛圍。

Hello Kitty耳環用經典紅藍配色復古感十足的樣貌配上紅色系施華洛世奇水鑽，巧妙呼應讓穿搭可愛又個性。（圖／品牌提供）

夢幻色系的雙星仙子以可愛雙胞胎圖像攜手出場，搭配的施華洛世奇水鑽更同時使用粉紅色和粉藍色，雙雙對對為可愛加分。（圖／品牌提供）

延續Hello Kitty、雙星仙子聯名系列好評，每次推出新品都受到熱烈歡迎，隨即銷售一空。農曆年前特別召集三麗鷗明星家族：Hello Kitty、雙星仙子、大耳狗、蛋黃哥、美樂蒂、布丁狗、大眼蛙、酷企鵝，和庫洛米，推出三麗鷗大集合聯名系列飾品，每個人氣角色都以黃銅勾勒並搭配人工滴油填色處理，色彩繽紛可愛度破表，同時使用S925純銀針並採用施華洛世奇水鑽，都有提供針夾兩式可供選擇，一共有九款，不論是選擇喜歡的角色或不同款式混搭，都可以創造擁有少女俏皮的穿搭風格，三麗鷗迷的少女玩心也能一次收服。

其實是黃金獵犬的布丁狗超萌出場，點綴的施華洛世奇水鑽如同他的腳印，讓布丁狗耳飾戴起來整個人萌度滿分。（圖／品牌提供）

以惡魔兔子造型出場的庫洛米，用耳飾來滿足喜歡暗黑風的女孩們。（圖／品牌提供）

BONNY & READ飾品推出九款三麗鷗明星角色耳飾，每款飾品均附三麗鷗角色紙卡與包裝盒，BONNY & READ飾品也同時推出三麗鷗家族聯名系列新品限量優惠，喜歡三麗鷗家族的粉絲們千萬不能錯過。

每款飾品均附三麗鷗角色紙卡與包裝盒，圖中為酷企鵝耳環。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出二名粉絲，每人可獲得三麗鷗聯名飾品*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/2/18

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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