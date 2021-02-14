韓國知名辣模Jess，以健康形象與火辣身材在網路上圈粉無數，IG吸引超過54萬人追蹤，後來成立個人內衣品牌後更經常透過社群平台為自家品牌宣傳。近日，她在個人IG上貼出一段火辣短片介紹自己，並大秀極致好身材，讓網友們看得臉紅心跳。

Jess近日為了回覆大批網友的詢問，特別用抖音拍攝了一段短片介紹自己的身分，影片中她先是透過文字秀出「你是做什麼的呢？」、「你是模特兒嗎？」、「你想成為明星嗎？」、「你有在拍YouTube嗎？」等問題，最後突然轉身跳起公開自己是內衣老闆娘的身分，而她也穿上自家推出的無鋼圈內衣搭配米色休閒褲，大方秀出結實又性感的身材曲線，電得網友直噴鼻血。

另外，Jess不久前也曾在IG上曬出商品辣照，只見她穿著黑色成套比基尼，並以寬版腰封勾勒出腰線，外搭的透視罩衫則是增加神秘感，使身材曲線若隱若現相當性感，同樣吸引超過上萬人按讚，直呼「太辣了」。

Jess過去憑著混血兒般的深邃五官與170cm的高䠷身材，加上傲人的D級上圍，讓她成為各大服飾品牌指定合作的女模之一。但隨著名氣越來越大，她也在多年前創立個人內衣品牌，專門販售無鋼圈內衣及性感內衣，並以健康形象多次在IG上大方分享凹凸有致的好身材，受到大批男女粉絲的喜愛。