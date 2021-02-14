26歲香港女星陳曉華（Hera Chan）擁有甜美臉蛋及173公分姣好身高，先後奪得《2018年度香港小姐競選》冠軍、「我最喜愛佳麗獎」及《2019年國際中華小姐競選》冠軍引發關注，清新氣質讓她晉升粉絲們心中的文青女神。陳曉華近日穿出一套美背禮服辣秀身材，成功以緊緻惹火的體態吸引粉絲們的目光。

陳曉華近日在IG出曬出一組禮服寫真，照片中，她穿上一套紫色緞面禮服，以平口設計襯托骨感的直角肩，搭配上腰封讓水蛇腰一覽無遺，胸下的抓皺設計更讓胸型看起來更渾圓傲人，下笨身則以開衩剪裁秀美腿，好身材相當令人稱羨。除了曬美照，她更細心分析拍照技巧，並寫下：「攝影主要涉及光線、構圖，但最重要的是情感。」

陳曉華早在大學就讀護理系時期就被封為香港中文大學校花，在參與選美後，更是繼李嘉欣、郭羨妮、陳凱琳後，第4位港姐後封華姐的雙料冠軍，自帶仙氣的外貌讓她受封「嫩版鍾楚紅」，一舉一動都受到外界關注。

陳曉華在去年7月首次出演電視劇，在《迷網》中擔演女主角「蕭美婷（Denise）」，更在尚未上映的《食腦喪B》、《七公主》、《異搜店》中都有戲份，更登上綜藝節目《娛樂大家10點半》、《歡樂滿東華》成為固定班底，知名度逐漸攀升中。