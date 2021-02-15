美國23歲話題女王凱莉珍娜(Kylie Jenner)，身為「卡戴珊家族」成員，她與姊姊「翹臀金」金卡戴珊(Kim Kardashian)一樣以天使臉孔、火辣身材聞名。近日她在個人社群平台上曬出一組泳裝辣照為自家品牌商品宣傳，令網友忍不住暴動。

雖受到新冠肺炎疫情影響，不少大型活動紛紛取消，凱莉珍娜近期卻依然跟家人搭乘私人飛機四處旅行並為3歲的女兒大肆舉辦生日PARTY而遭到抨擊。即使如此，她依然持續在個人IG上分享養眼辣照為自創保養品牌Kylie Skin所推出的防曬油進行宣傳，只見凱莉珍娜穿著一件藍色三點式泳衣搭配超長項鍊，全身抹上防曬油對著鏡頭近距離的拍攝，而泳裝似乎太過小件只能遮住重要部位，飽滿的半球與結實的腹肌曲線一覽無遺，吸引超過941萬人按讚。

另外，凱莉珍娜日前還首次登上「跨性別」父親所經營的YouTube頻道為其化妝，並大方分享父女間的相處之道及跨性別後的心境，真實又溫馨的互動獲得網友的好評。

凱莉珍娜即使已是一個孩子的媽，但依然維持凹凸有致的葫蘆型火辣身材，自從演出實境節目《與其卡戴珊姊妹同行》與《凱莉私生活》後便成為家喻戶曉的人物，還與超模姊姊坎達兒珍娜(Kendall Jenner)一同推出彩妝品牌「KENDALL + KYLIE」以及自創品牌「Kylie Cosmetics」，成為一名事業有成的女企業家。