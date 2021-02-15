25歲大陸女星傅菁擁有精緻五官及168cm高䠷身材，2018年以女團綜藝節目《創造101》引發關注，最終以第10名成績出道，後續團體解散後開始單飛發展。傅菁近日在微博上曬出一組花樣年華旗袍大片，她大方穿上火辣旗袍跟粉絲們拜年，展現令人驚豔的好身材。

傅菁過去在「火箭少女101」中雖然不是人氣最高的成員，但她身材高䠷、完美比例，條件優越堪稱穿什麼都好看的衣架子，她曾替時尚雜誌《紅秀GRAZIA》拍攝過平面寫真，後續也參與錄製綜藝節目《我們長大了》，去年則出演電視劇《你是我的命中註定》、《且聽鳳鳴》，人氣居高不下。

傅菁近日換上一套墨綠色改良式旗袍拍寫真，以緊身剪裁及開衩裙擺襯托出纖細腰線，更在階梯上大秀逆天長腿。（圖／摘自微博@傅菁）

傅菁近日換上一套墨綠色改良式旗袍拍寫真，以緊身剪裁及開衩裙擺襯托出纖細腰線，更在階梯上大秀逆天長腿，讓粉絲們看了大讚：「民國系美女」、「好適合清冷氣質穿搭」、「暈倒童話書忘了關！公主跑出來了」、「都怪傅菁太美麗」、「這就是我的夢中情人」等。

傅菁盤起頭髮讓臉型看起來小巧，搭配上海名伶風妝，整個人的氣場溫婉不失優雅。（圖／摘自微博@傅菁）

傅菁曬美照更寫下：「都怪這花樣年華，太美麗。」只見她盤起頭髮讓臉型看起來小巧，搭配上海名伶風妝，整個人的氣場溫婉不失優雅，高貴素雅的氣質美到令人讓人無法忽視，復古韻味十足的拍攝場景也相當吸睛，膠片風格讓人1秒回到風情萬種的老上海。