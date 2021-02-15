30歲大陸女星李沁擁有精緻五官及166cm修長身材，先前以宮廷劇《如懿傳》中後宮第一美人「寒香見」一角引發關注，氣質優雅被譽為「最美香妃」。李沁近日在微博上曬出一組春晚寫真，更發出和好友楊冪的合照上演紅樓回憶殺，美照一出立刻驚豔眾人。

李沁早在13歲時就出演崑曲《牡丹亭·遊園》、《牡丹亭·驚夢》，在傳統藝術熏陶下，舉手投足都散發大方優雅的氣質，她後續靠李少紅版《紅樓夢》中「少年薛寶釵」一角嶄露頭角，隨後接下電視劇《璀璨人生》、《千金歸來》、《花開半夏》等劇，自然演技曾獲得大眾電影百花獎最佳女主角及大眾電影百花獎最佳新人提名。

李沁曬出春晚當天和楊幂及林雨申的3人合照。（圖／摘自微博@李沁）

李沁近日選穿一套新年感滿分的平口紅禮服參加春晚，點綴上薄紗澎澎袖襯托出纖瘦四肢，白裡透紅、吹彈可破的好膚質令人稱羨，不料風采卻被第一次登上春晚的楊冪搶走，原來是楊冪穿上一套改良式旗袍禮服，合身設計讓超料的D罩杯美胸一覽無遺，養眼畫面令粉絲們大吃冰淇淋。

李沁近日選穿一套新年感滿分的平口紅禮服參加春晚，點綴上薄紗澎澎袖襯托出纖瘦四肢。（圖／摘自微博@李沁）

在春晚舞台上，李沁更和男星林雨申再度合作，對視合唱情歌，後續李沁曬出當天3人的合照，並寫下：「10+n年，新春快樂！」只見楊冪俏皮比出YA手勢，李沁則以愛心手指回應，3人合體畫面讓粉絲們看了感動回應：「沁沁跟大冪冪兩大美女新年快樂，祝你倆友誼長存」、「紅樓小分隊合體」 、「和冪冪申哥真的好久了」、「從新紅樓夢到愛情三顆星開始喜歡大冪冪跟沁沁，希望以後能經常你倆一起更多合作」等。