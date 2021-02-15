34歲大陸女星楊冪擁有甜美臉蛋及166cm修長身材，晉升辣媽後依舊不減高人氣，是演藝圈內公認的時尚女王。楊冪近日為了宣傳剛上映的奇幻冒險電影《刺殺小說家》，特別在微博上發出一組「黑白情緒寫真」，以酷帥有型的穿搭令人看一眼就被吸引。

楊冪早在4歲時就以童星身分出道，曾在周星馳電影《武狀元蘇乞兒》中露臉，2006年靠《神鵰俠侶》中「郭襄」一角嶄露頭角，後續以電視劇《仙劍奇俠傳三》、《宮鎖心玉》、《北京愛情故事》、《親愛的翻譯官》、《三生三世十里桃花》及電影《小時代》走紅，更憑藉科幻片《逆時營救》獲得第50屆休斯敦國際電影節最佳女主角獎，是演技備受肯定的戲劇女神。

楊冪發出黑白寫真宣傳剛上映的新電影《刺殺小說家》。（圖／摘自微博@嘉行杨幂工作室）

楊冪近日分享一組黑白寫真大片，傳達世界亦正亦邪，並非非黑即白的概念，只見她頂著招牌浪漫長捲髮入鏡，她穿上白色坦克背心配上高腰短褲，以類似西裝褲的硬挺材質勾勒出纖腰，同時赤腳秀出筆直大長腿，風格偏向知性優雅風，同時又帶點正式感，光靠絕佳品味就穿出休閒的性感女人味，是不少女性的穿搭指標。

楊冪穿上白色坦克背心配上高腰短褲大秀長腿。（圖／摘自微博@嘉行杨幂工作室）

楊冪在新電影《刺殺小說家》中，扮演反派角色「屠靈」，劇中有不少激烈的武打戲，尤其她有著被狠狠踢飛再撞到牆上的戲份，這些全部由她自己完成，敬業精神一度掀起熱議，網友們看了也紛紛回應大讚：「特別是打戲，真的是拳拳到肉，看的人熱血沸騰」、「每一個鏡頭都超美啊」、「美貌就是天生要在大螢幕的」、「打戲又帥人又美」等。