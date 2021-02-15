哈日免出國！日本高人氣選物品牌「niko and ...」，與即將迎來創刊33週年的日本女性雜誌Hanako聯名打造昭和感日式喫茶店，在2/18至3/21期間內，店鋪將換上喫茶店氛圍，更同時邀請台灣知名藝術家陳純紅Eszter設計插畫，想一窺日式喫茶店的風情和樣貌千萬別錯過！

喫茶店絕對不能少了餐點，這次「niko and ...」台北旗艦店以日本知名料理研究家中島志保的食譜，製作日式喫茶店的經典款飲品哈密瓜蘇打，同時與Hanako.Taiwan的聯名也邀請到日本知名藝術家Bob Foundation合作推出一系列以80年代令人懷念的物品為主題設計的雜貨商品，準備要讓大家再一次墜入日式喫茶店獨特的魅力之中。

期間限定喫茶店特別推出懷舊經典款的「哈密瓜蘇打」，將真的哈密瓜果肉加入氣泡水中。（圖／品牌提供）

在日式喫茶店中，烤得金黃的厚切吐司、充滿懷舊感店主的手沖咖啡，以及顏色異常鮮豔的冰淇淋蘇打飲品是最大特色，因此，這次的期間限定喫茶店特別推出懷舊經典款的「哈密瓜蘇打」，將真的哈密瓜果肉加入氣泡水中，並且添上香濃的香草冰淇淋和鮮豔欲滴的櫻桃，這杯鮮綠迷幻的哈密瓜蘇打只有限定期間喝得到。

日本知名藝術家 Bob Foundation 帶來的10款雜貨商品和聯名T-shirt。（圖／品牌提供）

同時，由日本知名藝術家Bob Foundation 帶來的10款雜貨商品和聯名T-shirt，包含帆布肩背斜背包、皮套手機殼、化妝包、攜帶式水瓶、指環扣手機支架等，更有多功能的隨身收納小藥罐，全都是以80年代的懷舊小物作為理念去設計，運用簡單的筆觸勾勒俏皮插畫，文青們一定要收。