被媒體封為「最辣千金」的知名DJ KIM LEE，因在Netflix近日熱播的實境節目《璀璨帝國》〈Bling Empire）中參與演出而爆紅，IG吸引超過84萬人追蹤。日前受邀登上雜誌封面的她，在個人IG上陸續公開火辣美照，大秀火辣的身材曲線，令網友們大噴鼻血。

KIM LEE擁有法越的精緻混血五官與凹凸有致的火辣身材，即使出身富貴人家，但她在節目尚未開播前，便憑著自身的努力在東南亞國家中闖出名號，並以性感DJ、模特兒、主持人等多種身份活躍樂壇，加上她經常透過IG與粉絲們互動，分享生活及工作辣照，使她在網路上的人氣持續攀升。

KIM LEE日前收到美國知名雜誌《GLAMUER》的邀請，為其拍攝的一系列封面美照。除了先前所公開的深V領洋裝外，在最近釋出的照片中，KIM穿上一件粉膚色馬甲短裙，側身展現迷人曲現；隨後直接脫掉上衣，僅穿著一件黑色三角小褲與絲質手套，頭上戴著超大圓帽遮擋陽光，只用雙手遮住豐滿的上圍，結實的馬甲線與前凸後翹的葫蘆身形一覽無遺，令網友看得直噴鼻血，吸引超過6萬名網友按讚。

《璀璨帝國》自開播以來話題不斷，劇中亞裔富豪們的奢華生活令不少人嘆為觀止，也使該劇的收視率狂飆，成功擠進Netflix全球10大收視率排行榜名單中。