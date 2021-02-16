南韓辣媽網紅ohttomom（오또맘）以甜美臉孔及170cm高䠷體態在IG上竄紅，除了從不吝嗇放送辣照展現身材，更時常分享自創品牌服飾穿搭，頗受大票男女粉絲喜愛。她近日愛上拍抖音，時不時就會曬出自拍短片與網友們互動，先前竟單穿泳裝入鏡，讓水蛇腰與蜜桃臀一覽無遺。

ohttomom在最新抖音影片中，她穿著一套裸粉色搭配上黑白印花的比基尼泳裝，搭配同色系三角褲，對著鏡頭優雅擺動，讓渾圓的美胸成為亮點，凹凸有致的身材讓人看了目不轉睛，只見她一轉身，更雙手扶腰讓零贅肉的水蛇腰入鏡，惹火舉動瞬間引發暴動。

ohttomom經常透過IG分享健身影片以及穿搭辣照來製造話題，更時不時就會曬出可愛的兒子，縱使晉升孩子的媽，依舊維持火辣本性及傲人身材，讓眾人看了紛紛大讚：「這才是真人娜美」、「媽媽太美麗了」、「姐姐的身材是女神無誤」、「求健身教學」等。

ohttomom近日果真不負眾望發出健身影片，她穿著黑色緊身衣配上淺色緊身褲，在雙腿間夾了彈力球練翹臀，貼身剪裁使緊緻體態一覽無遺，最後一張美照中，她更脫到剩下運動內衣，惹火穿搭在短短時間就吸引超過7千人朝聖按讚，人氣居高不下。