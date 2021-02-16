33歲大陸女星劉詩詩以清新五官及姣好身材走紅，靠著零負評形象圈粉無數，是演藝圈內公認的氣質女神。在先前（14日）情人節，劉詩詩特別發出一組「公主寫真」給粉絲福利，以強大穿搭品味展現高貴的優雅魅力。

對於初春穿搭，相信大家都會一秒想到淺色系單品，劉詩詩這次穿上冷色調的紫色花邊連衣裙，襯托她白裡透紅的好膚質，營造出優雅的女神風采，而這套長裙以花邊領、花邊袖以及寬鬆的衣擺等設計元素來展現女人味，想走韓系姐姐風的人可以參考她的穿搭。

劉詩詩穿上冷色調的紫色花邊連衣裙，襯托她白裡透紅的好膚質。（圖／摘自微博@诗诗的小板报 ）

劉詩詩也暖心寫下：「生活有種種浪漫，滿眼皆是熱愛，情人節快樂！」而在今年大年初一凌晨，工作室曬出一組日常寫真，只見她塗著大紅唇搭配披肩長髮，身穿淺杏色V領上衣及長褲展現知性魅力，除了精緻側顏令人驚艷，更大秀天鵝頸，凍齡模樣絲毫看不出來已經是媽媽。

劉詩詩除了精緻側顏令人驚艷，更大秀天鵝頸，凍齡模樣絲毫看不出來已經是媽媽。（圖／摘自微博@诗诗的小板报 ）

劉詩詩本名劉詩施，2004年因出演電視劇《月影風荷》出道，後續出演《射鵰英雄傳》、《仙劍奇俠傳三》、《天涯織女》、《怪俠一枝梅》等多部電視劇，2011年更靠穿越劇《步步驚心》一舉晉升古裝女神，2015年嫁給吳奇隆，兩人育有一子「步步」，一家三口生活甜蜜溫馨，她不僅婚後持續活躍在戲劇圈內，出道邁入16週年依舊人氣居高不下。