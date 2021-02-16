香港女星鐘麗緹（Christy）擁有中越混血的優良基因，靠著美艷外型受封「性感女神」，先前因登上大陸實境秀《乘風破浪的姐姐》讓她再度成為話題焦點，出道多年依舊活躍在演藝圈內。鐘麗緹在先前情人節（14日）才發出火辣全家服展現身材，昨日又發出與老公張倫碩的閃照，大秀火辣的D級上圍。

在照片中，鐘麗緹換上米白毛衣外套搭配著布滿水鑽設計的內搭，以低胸剪裁微露豐滿酥胸，好身材令人驚艷，只見她先是化身小女人，與張倫碩頭靠頭合照，隨後更在全家福中大膽玩親親，除了大方放閃，她也寫下告白：「雖然昨天是情人節，但對於我來說，每天跟老公還有朋友一起甜甜密密長長久久，開開心心，就是幸福，這就是嫁對了人每天都過情人節，不好意思我又撒狗糧了，愛你們。」

鐘麗緹換上米白毛衣外套搭配著布滿水鑽設計的內搭，以低胸剪裁微露豐滿酥胸。（圖／摘自微博@钟丽缇Christy）

今年50歲的鐘麗緹育有3個女兒，她保養得宜、身材姣好，凍齡模樣絲毫看不出年齡半百，據悉，她先前為了登上《乘風破浪的姐姐》而努力瘦身，最終成功恢復少女身材，從她先前曬出的紅裙寫真中，可清楚看見她穿上抹胸禮服展現性感的脖頸線條和鎖骨，收腰設計更襯托出凹凸有致的三圍，曲線超傲人。

鐘麗緹與張倫碩在全家福中大膽玩親親放閃。（圖／摘自微博@钟丽缇Christy）

鐘麗緹生於蒙特婁，她在1992年在蒙特婁華裔小姐中獲得冠軍，隨後代表蒙特婁到香港參選1993年度國際華裔小姐，一舉拿下冠軍後進入演藝圈，不僅以高顏值受到關注，更是精通英語、法語、粵語、普通話、越南語等5種語言的學霸。