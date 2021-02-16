韓國人氣女團 BLACKPINK 泰籍成員 Lisa，以高顏值及精湛舞藝走紅，更靠精緻臉蛋配上姣好身材被譽為「人間芭比」。伴隨大陸選秀節目《青春有你》第三季即將開播，參與過第二季的Lisa確定再次回鍋當導師，對此，Lisa本人搶先在微博上曬出火辣舞台照宣傳，令粉絲們看了激動不已。

《青春有你》前兩季開播都造成轟動，在第二季中，Lisa光是在舞台首秀就以絕美身材及超強氣場嗨翻全場，實力備受肯定，因此Lisa確定加入《青春有你3》擔任舞蹈導師，她除了在微博上曬出寫真，更寫下：「又是一次讓人興奮的舞台，大家期待嗎？」一系列美照讓粉絲們看了直呼：「Lisa怎麼可以這麼美」、「你終於來了」、「Lisa也太絕了吧」、「寶貝好辣啊」，短短時間就吸引超過2萬多人按讚。

Lisa大方曬出在《青春有你3》導師秀中的造型。（圖／摘自微博@lalalalisa_m）

Lisa大方曬出在導師秀中的兩套造型，她先換上白色綁帶裙搭配惹火黑長靴，以緊身及Ｖ領剪裁大秀白皙鎖骨線條，另一套則是酷帥的寬鬆外套，搭配上紅色運動熱褲展現青春活力，在舞台強烈打光下盡顯她曼妙的身材，光靠一雙長腿電暈大票粉絲。

女團 BLACKPINK 由Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa共4位特色鮮明的成員組成，先前她們才以新歌〈How You Like That〉、〈Lovesick Girls〉掀起話題，近期經紀公司 YG 更宣布Lisa 跟 Rosé 會在今年solo出道，人氣持續上升中。