39歲南韓女星宋慧喬（喬妹）以甜美外型走紅，不僅擁有美麗且剛柔並濟的氣質，更時刻散發著自信光芒，離婚後人氣不減反增。宋慧喬近日更火熱晉升 FENDI 韓國品牌代言人，更在IG上曬出深V寫真秀出白皙鎖骨。

照片中，宋慧喬身穿FENDI 2021年春夏女裝系列的白色V型領口麻布連衣裙，以及花卉圖案的輕紗風衣，手持經典並帶聚焦色調及綴有白色刺繡的中型 Peekaboo ISeeU 包款，以嫵媚剪裁襯托出優雅風采。

宋慧喬更以一系列新裝登上時尚雜誌 BAZAAR Korea，以純粹色彩展現時髦穿搭，對於晉升品牌大使她表示相當榮幸，她說︰「我很高興能成為FENDI大家庭的一員，因為它是我十分喜歡的品牌，我熱切期待著未來與FENDI的合作。」

宋慧喬自1996年出道至今演出多部電視劇，代表作包含《順風婦產科》、《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》、《太陽的後裔》、《男朋友》等，紅遍亞洲的她更曾加入華語電影《一代宗師》、《太平輪》以及伊能靜導演處女作《我是女王》，人氣始終屹立不搖。