澳洲27歲新生代女演員艾莉西亞戴南卡瑞（Alycia Debnam-Carey），2015年開始演出知名恐怖影集《陰屍路》而走紅。而近日受彩妝品牌邀請拍攝一系列形象照並在網路上公開，性感又神祕的造型與氛圍，立即吸引網友的目光。

艾莉西亞戴南卡瑞擁有深邃五官與甜美臉蛋，8歲曾在短片中演出，10歲時就進入澳洲當地的電視影集中參與拍攝，成為一名童星。2014年她再憑著影集《地球百子》中的Lexa一角而成名，陸續演出《陰屍路》、《直闖暴風圈》、《非死不可》等多部電影，並持續在《陰屍路》的延伸劇《驚嚇陰屍路》中飾演主要角色，成功打開知名度使她圈粉無數。

艾莉西亞戴南卡瑞私底下也經常透過IG與粉絲們互動分享生活及工作，近日她便在IG上曬出一組形象照，為知名超模蘿西杭亭頓懷特莉(Rosie HW)所創立的彩妝品牌宣傳。照片中她穿著一件白色襯衫並將鈕扣大開，慵懶的坐在椅子上望向遠方，由上往下的拍攝角度使她飽滿半球一覽無遺；另一套深U馬甲上衣也同樣使她一側身便炸出凹凸有致的火辣身材，令網友看得直噴鼻血。

隨後，艾莉西亞戴南卡瑞又曬出一張海灘辣照，只穿著白色比基尼的她雖逆著陽光而行，但曼妙的曲線依然完美呈現，同樣吸引超過42萬人按讚，直呼「身材太好了」。