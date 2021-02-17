少女時代成員Tiffany，近日為珠寶品牌FRED Paris宣傳，在個人社群平台上曬出穿搭，性感的蕾絲背心意外露出火辣深溝吸引網友的目光。

Tiffany在公開的照片中，將灰色西裝外套披在肩上，穿著一件黑色蕾絲吊帶上衣搭配該品牌所推出的長條項鍊，隱約露出深溝黑影超級火辣，最後一張照片裡才發現原來她身上所穿的吊帶上衣，腰間刺繡鏤空的設計更透出白皙雪肌，加上Tiffany精緻的妝容與性感的眼神瞬間電暈一票粉絲，吸引超過61萬人按讚，少時好姊妹Sunny看到照片也忍不住留言「姊姊太性感了」。

另外，自從美國爆發新冠肺炎疫情後Tiffany便回到韓國，日前在個人IG上宣布將演出韓國版的百老匯舞台劇《Chicago》，並在照片中穿著一件深V鏤空連身衣坐在地上，以冷艷的表情看著鏡頭，令粉絲們期待不已。

Tiffany自女團少女時代出道後，便以甜美的外表及「會笑的眼睛」而大受粉絲的喜愛，加上ㄧ雙白皙大長腿及嘹亮的歌喉，讓她即使在2017年與SM娛樂的合約到期並以新身份「Tiffany Young」前往美國發展後，人氣依然持續攀升，陸續發行《Born Again》、《Lips On Lips》、《Magnetic Moon》、《Run For You Life》等多首暢銷單曲，成功打進美國市場。