太陽眼鏡吹起復古風，60年代艾爾頓強的粗方框太陽眼鏡、90年代《駭客任務》基努李維的小框墨鏡再度掀起流行風潮，FENDI春夏新款太陽眼鏡主打大方框款，有修飾臉形的視覺效果，韓國潮牌 GENTLE MONSTER則主打小框墨鏡，充滿未來前衛感，讓人聯想到《駭客任務》中基努李維的酷帥造型。

韓系潮牌GENTLE MONSTER主打小框墨鏡，充滿未來前衛感，讓人聯想到《駭客任務》中基努李維的酷帥造型。（ GENTLE MONSTER提供)

太陽眼鏡是貼近臉蛋的大型配件，讓人第一眼就能看到，因此攸關整型造型的成敗，繼近年來流行大框墨鏡、飛行員眼鏡之後，充滿復古風情的小框墨鏡、粗框太陽眼鏡也重出時尚，可與身上的衣著裝扮彼此彰顯，對整體造型有加分作用。

韓系潮牌GENTLE MONSTER太陽眼鏡，8940元。（ GENTLE MONSTER提供)

韓系潮牌GENTLE MONSTER太陽眼鏡，13740元。（ GENTLE MONSTER提供)

深受韓星和港星喜愛的太陽眼鏡品牌GENTLE MONSTER，以充滿未來感的「UNOPENED：THE PROBE」主題串連春夏新品，俐落的幾何線條勾勒對未知時空的想像，讓人聯想到《駭客任務》中基努李維的裝扮。

FENDI春夏新款太陽眼鏡，充滿復古風。（FENDI提供）

FENDI春夏主打復古風的粗框飛行墨鏡與鏡面可反射品牌雙F LOGO 太陽眼鏡等，是搭配FENDI春裝不可缺少的時尚配件。