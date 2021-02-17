大陸女星毛曉彤清新出眾氣質及165cm姣好身材引發關注，先前因在女性都會夯劇《三十而已》中飾演「鍾曉芹」一角再度成為話題女王，以貌美膚白的高顏值深受大票觀眾喜愛。毛曉彤近日穿上金色旗袍拍寫真，大秀藏不住的好身材。

在新年寫真中，毛曉彤穿上一套金色絲絨旗袍，寬鬆的袖口看起來格外年輕，以高開衩及短版旗袍下擺設計大秀長腿，亮色的緞面布料讓皮膚顯得白皙透亮，貼身剪裁讓玲瓏曲線一覽無遺，成功以勻稱身材穿出旗袍的美感，除了曬身材，毛曉彤更表示，自己化上「柿柿如意新春妝」迎新春，模樣可愛討喜。

毛曉彤近日穿上金色旗袍拍寫真，大秀藏不住的好身材。（圖／摘自微博@毛晓彤）

以童顏臉蛋聞名的毛曉彤在近日（16日）迎來33歲生日，她開心寫下：「能在最喜歡的海邊過生日好開心，謝謝給我準備驚喜的大家！也謝謝我的彤學們。」只見她換上粉紅色深V碎花裙現身海邊，微露酥胸小心機，一雙筆直長腿更堪稱腿精，姣好身材令人相當稱羨。

毛曉彤換上粉紅色深V碎花裙現身海邊，微露酥胸小心機。（圖／摘自微博@毛晓彤）

毛曉彤在2010年以《女神捕》出道，曾在古裝劇《後宮甄嬛傳》中飾演「瑛貴人」一角引發關注，後續出演《天涯明月刀》、《神鵰俠侶》、《微微一笑很傾城》、《錦繡未央》、《二十不惑》、《三十而已》等多部戲劇打開知名度，去年更跨界登上綜藝節目《奔跑吧·黃河篇》，讓她人氣大增。