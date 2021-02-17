日本38歲性感女星熊田曜子，以「最強美乳人妻」的封號持續活躍日本演藝界，即使已結婚並生下3子也絲毫不影響性感女神的地位。近日她在個人社群平台上為即將播出的綜藝節目進行宣傳，甜美的穿搭竟意外秀出火辣身材。

熊田曜子隨著人氣不斷攀升，日前受邀登上知名綜藝節目《そんなコト考えた事なかったクイズ!トリニクって何の肉》的她，也不忘在IG上分享穿搭並為其節目宣傳。在公開的影片中，熊田曜子穿著一件粉色蕾絲洋裝，並以黑色腰帶勾勒腰線讓身材比例更完美，但領口深V的設計也使她一彎腰便秀出火辣半球，令網友們大噴鼻血。

熊田曜子日前因接下內衣代言，近日也在IG上曬出工作側拍影片，只穿內衣的她大方在鏡頭前展現零贅肉的好身材及結實的腹肌曲線，完全看不出已生過三胎，引起超過20萬人觀看，直呼「太不科學」。

熊田曜子2002年以寫真女星出道後，憑著美艷的外貌及36G的傲人上圍橫掃寫真界，陸續推出多本寫真集都創下不錯的銷售紀錄，因此有了「史上最強的美乳」的封號。後來她還開始登上綜藝節目擔任嘉賓以及固定班底，並開設YouTube頻道分享私下生活，除了大方公開寫真側拍畫面大秀凹凸有致的身材外，也經常以素顏的形式分享皮膚及身材的保養祕訣，使她在網路上的人氣居高不下，IG吸引超過30萬人追蹤。