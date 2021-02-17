美國新生代超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner），以179cm的高䠷身材及厭世的高級長相而大受歡迎，加上她還是知名度超高的「卡戴珊家族」其中一員，讓她身價水漲船高成為最富有的超模之一。近日坎達兒珍娜為姊姊所推出的內衣品牌拍攝一系列形象照，火辣又時尚的穿搭引起網友熱烈討論。

坎達兒珍娜今年雖只有25歲，但她憑著亮麗外表與獨特的個人魅力，過去還曾與「卡戴珊家族」姊妹們一同出演真人秀節目《與其卡戴珊姊妹同行》而使她爆紅成為超人氣超模，IG坐擁超過1.5億粉絲追蹤，還曾連續兩年登上《福布斯》（Forbes）全球最高收入模特兒的冠軍，吸金功力完全不輸給其他姊妹。

坎達兒珍娜近日為了幫姊姊金卡戴珊(Kim Kardashian)的內衣品牌「SKIMS」做宣傳，特別脫掉外衣與姊妹們一同擔任內衣新品代言人。在她公開的側拍影片中，坎達兒珍娜穿著一件亮橘色的比基尼搭配同色系小丁，對著鏡頭擺出各種POSE，下一張自拍照裡她更在鏡子中展現零贅肉的極致身材與腹肌線條，令網友們大噴鼻血。

隨後，坎達兒珍娜也公開了側拍影片，只見她除了換上性感黑BRA，半透明的跟鞋更直接勾住小丁，使火辣蜜桃臀一覽無遺，再度引起網友們暴動，直呼「太性感了」、「肯豆的身材根本是藝術品」、「太撩了我的媽呀」。