南韓知名性感辣模申才恩(신재은)，憑著甜美臉蛋、32E火辣身材在網路上迅速竄紅。近日她在個人社群平台上曬出火辣的穿搭照詢問粉絲的意見，沒想到再度引起暴動。

申才恩私下穿搭風格前衛、大膽，即使已在2019年升格成為人妻，但依然透過IG曬出火辣的穿搭照。近日她趁著新年假期特別前往高爾夫球場練球技，也曬出照片與粉絲們分享，只見她雖穿著黑色毛帽與白色毛衣禦寒，下半身卻穿著灰色百褶裙與長襪，並對著鏡頭擺出各種俏皮的姿勢，秀出性感的絕對領域。

隨後，申才恩再度PO文詢問網友「真的可能在大衣裡只穿內衣嗎？」，附上的照片中她果然僅穿上ㄧ件黑色羽絨外套，拉鍊打開大膽秀出內搭的黑色內衣褲與長靴，惹火的身材曲線也一覽無遺，令網友在寒冬裡還能大吃冰淇淋，吸引超過13萬人按讚。雖然她在限動中，還不忘曬出事後拿著棉被縮成一團的照片調侃自己，但依然成功製造話題。

申才恩過去曾是個普通的上班族，但她憑著凹凸有致的身材曲線而受到服飾品牌的青睞成為御用模特兒，還曾多次登上成人雜誌《MAXIM》的封面，並在「MISS MAXIM」選美活動中票選為最性感的封面女郎，逐漸打開知名度。另外，她總是不吝嗇的在網路上分享火辣身材，使她IG追蹤人數不斷攀升，成為眾多男性心目中的性感女神。