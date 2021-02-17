42歲台灣女星孫芸芸，以高顏值臉蛋及姣好身材受封「台灣第一名媛」，她與富二代老公廖鎮漢育有1子1女，以凍齡美貌成為演藝圈中公認的辣媽級人物，一舉一動都是焦點。孫芸芸近日在IG曬出犯規級辣照，以超狂美腿讓眾人眼睛一亮，逆齡模樣更讓網友們看了誤認是女兒廖思惟。

照片中，孫芸芸頭戴藍色鴨舌帽，選穿一件彩色暈染T恤搭配淺藍色牛仔熱褲，寬鬆的短版設計看起來格外休閒又俏皮，更讓水蛇腰若隱若現，只見她宛如少女般單手拿著手機，對著全身鏡自拍，以微微彎腰的姿勢大秀纖細的長腿及勻稱的身材比例。

比例超好的孫芸芸自帶女神光芒，絲毫看不出實際身高只有163cm，讓粉絲們看了直呼：「國際名媛不是蓋的」、「腿好細」、「性感少女」、「太厲害了！超逆齡～根本大學生」、「這個是你還是你女兒？」，不過除了她的身材吸睛，這面夢幻的波浪鏡也大有來頭，就有眼尖的粉絲回應：「大家都在誇腿，其實人家在曬鏡子」、「可愛青春，這鏡子超貴的」。

工作場合上的孫芸芸是微風廣場董娘，同時以天生好品味晉升女性的穿搭指標，在穿搭上很有一套風格，她更發揮強大商業頭腦打造自創品牌「YUN YUN SUN Jewelry」，總是走在時尚尖端引領潮流。