經過農曆春節連假，準備好迎接春季，許多人會想要換個髮型、髮色來改變形象，資生堂專業美髮分享，2021年春夏可以嘗試三種「自然光髮色」，分別是溫柔大地、療癒森林和愉悅燦陽，三款髮色帶有微霧光感，比維持黑髮還更有仙氣，無論是短髮、捲髮、或長髮，都有相應風格訴說獨到的髮色造型。

▍1.溫柔大地髮色

一天當中，落日的大地最能夠彰顯光影的迷人之處，而「溫柔大地」髮色就是仿效夕陽西下的天色，以茶棕與粉紅色交織出懷舊的朦朧光輝。日常而不落於俗套的髮色相當具有女人味，不僅不挑肌膚與年齡，適度地不規則挑染，還能強調髮絲的俐落與層次，尤其推薦短髮的人可以嘗試看看。

▍2.療癒森林髮色

近年時髦的女孩們深受森林系的造型吸引，無論是俏麗的挑染短髮，又或是迷情的中捲髮，只要搭配療癒系的髮色就能打造出神秘又空靈的形象。踏入春季，細膩柔和的「療癒森林」髮色更顯氣質，以卡其色和灰色調交錯而成，傳遞光影在森林共舞的夢幻美感，喜歡享受平靜的精靈系美女千萬不能錯過。此外，彷彿泉水般的冰銀灰與淺棕色也相當迷人，適合討人愛的短髮美少女，展現青澀的時尚姿態。

▍3.愉悅燦陽髮色

對於喜歡嘗試新鮮事物的男女來說，「愉悅燦陽」的大膽色彩能呈現出活力的時尚格調，在路上絕對會大賺回頭率。「愉悅燦陽」帶有金銅色彩的低調華麗，完美詮釋陽光穿透樹梢的大自然生機。此外，煙燻棕色調更能提升髮絲的蓬鬆感，描繪出相當有個性的時尚風範。