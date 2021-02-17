大陸女星Angelababy（楊穎）以混血美貌及纖瘦身材走紅，大眼俏鼻如同真人版洋娃娃，她從人氣模特兒踏入戲劇圈，先前在懸疑陸劇《摩天大樓》中表現精湛，演技備受肯定。她近日登上時尚雜誌《時裝LOFFICIEL》封面，以多套時尚造型亮相3月封面，零死角身材相當令人稱羨。

在這組「孤落美大片」中，Angelababy 依序換上黑白色系的西裝與長裙，在穿西裝時展現幹練優雅，套上長裙則襯托出曼妙曲線，也點綴上珍珠耳環來增添知性風格，更擺出惹火姿勢拍照，強大氣場相當吸睛。而另一套淺色穿搭也很引人注意，她以激似「內衣外穿」的方式套上水鑽BRA，給人不同的視覺衝擊。

Angelababy 以激似「內衣外穿」的方式套上水鑽BRA，給人不同的視覺衝擊。（圖／摘自微博@时装LOFFICIEL）

出道多年的Angelababy，與男星黃曉明育有一子「小海綿」，她已從青春懵懂的少女，晉升從容優雅的辣媽級人物，舉手投足都散發堅定強大的女人氣場，一系列前衛又時髦寫真也讓大票粉絲看了紛紛大讚：「這組大片很有電影氛圍感」、「自信的美」、「baby太好看啦」等。

Angelababy 套上長裙襯托出曼妙曲線，更擺出惹火姿勢拍照。（圖／摘自微博@时装LOFFICIEL）

Angelababy 除了以時髦形象頻頻登上各大雜誌封面，私下的時尚品味也是粉絲們關注的焦點，先前她身穿黑色露腰背心現身機場，搭配同色系運動外套與長褲，低調展現簡約又不失性感的穿搭，光秀出迷人的小蠻腰就電暈大票人。​​​​