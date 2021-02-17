LEVI’S x POKÉMON聯名系列，皮卡丘大圖黑色短TEE，1490元。（LEVI’S提供）

LEVI’S與經典Pokémon寶可夢攜手合作，推出色彩絢麗且充滿90年代特色的單品，讓全球粉絲跟著小智、小霞和皮卡丘一起在Pokémon世界冒險，為歡慶Pokémon邁向25周年，2021年獻上LEVI’S x POKÉMON最新聯名系列，系列單品將於2月18日於限定門市發售。

Levi Strauss & Co.產品長Karyn Hillman表示：「每次聽到大家熱烈地討論著最愛的Pokémon角色就倍感趣味，此次可以盡情運用這些經典人物角色，真的是非常特別的經驗。這個聯名系列將雙方標誌性元素及歷史融合，既懷舊又保有當代美好憧憬，還帶有一絲不同於現實的奇幻氛圍，充分展現我們對Pokémon的喜愛。」

LEVI’S X POKÉMON聯名全系列，包含LEVI’S丹寧褲、短TEE、刷毛大學TEE與配件等，靈感來源取自於Pokémon第一季原版動畫，將熱門角色到Pokémon世界觀中的關都地區的森林景致，化作圖案與印花，滿版印花與大面積刺繡圖案的設計讓聯名單品「電力十足」。其中特色單品：如充滿90年代風格的復刻版型丹寧外套和551、Z Authentic Straight原創復刻直筒丹寧褲，兩款均有立體超大皮卡丘刺繡和閃電圖案，成為吸睛程度百分百的單品。