法國精品品牌 DIOR 近日發表 2021 春夏時裝形象照與影片，由攝影師 Elina Kechicheva 掌鏡，風格深受義大利畫家卡拉瓦喬著名的明暗對照繪畫技巧啟發，以近乎寫實繪畫般的神祕魅惑視覺昇華系列剪影。形象照調和藍、紅與金色光影，突顯洋裝和褲子上精緻點綴佩斯利和花卉刺繡，以及經典的托特包。和服般舒適的深藍色 Plato Jacket 搭配由男性襯衫啟發的寬版白襯衫，率性中添加優雅。

DIOR 女裝創意總監 Maria Grazia Chiuri 的靈感來自那些透過繕寫作品明亮了生活與情感的女性，包括詩人、知識分子和作家等理想化學院的成員。如意識流與女性主義代表的英國大文豪吳爾芙（Virginia Woolf），在她最熟悉的家中與工作場域，是浸淫在無垠的色彩層次裏；或表現於 Susan Sontag 的是身著一件純白襯衫。Maria Grazia Chiuri 擅長的男性襯衫被重新修飾成為上衣或洋裝，搭配寬條紋褲或短褲，呼應了 DIOR 代表性的襯衫式洋裝。這些襯衫亦可搭配混色紗大衣穿著。佩斯利花紋或花卉圖紋方巾點綴蕾絲花邊，營造浪漫的拼貼效果，裝飾一系列洋裝和褲裝，開啟想像的無垠視野。

這些扎實而飄逸的織品透過如煉金術般的技術和面料處理手法，輕柔地包覆身體卻絲毫沒有任何的僵滯感，如飾以串珠刺繡的真絲雪紡長洋裝以淺霧藍、深赭和淡橙色設計。腰部突顯衣服的垂墜感，在悠然擺盪下衍生出的美感與世故，建構出這一時裝系列在融貫傳統與當代間的意念。

在 DIOR 2021 春夏時裝系列中，Maria Grazia Chiuri 看似悖逆戴擁的經典輪廓，實則依循品牌激進與顛覆的創意本質。擺盪想法於剪裁的表現上，重新修飾後的線條版型搔弄著官感，同時挹注入多樣的生活思維。依循這樣的創作精神架構下，Bar Jacket 引鑑了 1957 年秋冬高級訂製服系列中為日本設計的輪廓，添加的繫帶設計可隨著穿衣者的喜好來調整；套裝則展現每個女人的獨特性。

對 Maria Grazia Chiuri 而言，每個時裝系列作品的構思不僅止於迎合女性身軀，還包括對社會變革的反思、對時事的反饋，是迪奧先生曾於自傳中所描述的。Maria Grazia Chiuri 感懷於兩股力量的策動：生活與時尚。