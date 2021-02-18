美國流行樂天后蕾哈娜（Rihanna），除了在音樂方面的表現有卓越的成就外，近幾年更將事業重心轉向時裝、內衣及美妝保養上發展。日前她為了自家內衣品牌「Savage x Fenty」宣傳，在個人社群平台上曬出一張火辣的「上空照」，成功引發話題。

蕾哈娜在貼文中表示「當Popcaan跟我說『今晚我不想看到這女孩穿內衣』就變這樣了」。附上的照片裡，蕾哈娜只穿著一件紫色休閒短褲，並配戴誇張的耳飾、戒指、手環與長版項鍊做點綴，上半身則是什麼都沒穿僅用左手遮住重要部位，火辣的身材及傲人的上圍曲線一覽無遺，吸引超過988萬人按讚。

不過，這也不是蕾哈娜第一次為了品牌寬衣解帶，一向親力親為的她，不僅是品牌的創意總監還是最佳代言人，經常透過個人IG及各大社群平台與粉絲們分享最新產品，更多次大膽的曬出火辣穿搭，展現凹凸有致的葫蘆型身材，令網友們大噴鼻血。

蕾哈娜過去曾以《百聽不厭》、《求救訊號》、《This Is What You Came For》等多首熱門歌曲聲名大噪，加上她大膽百變的造型大受粉絲歡迎，讓她不僅獲得美國時尚設計協會頒發的終身時尚設計獎，還被《時代》雜誌評選為百大影響人物之一。後來她更在多部電影中參與演出並推出個人彩妝品牌「Fenty Beauty」、「Savage x Fenty」成為全方位藝人及企業家。