美國流行樂天后蕾哈娜(Rihanna),除了在音樂方面的表現有卓越的成就外,近幾年更將事業重心轉向時裝、內衣及美妝保養上發展。日前她為了自家內衣品牌「Savage x Fenty」宣傳,在個人社群平台上曬出一張火辣的「上空照」,成功引發話題。

蕾哈娜在貼文中表示「當Popcaan跟我說『今晚我不想看到這女孩穿內衣』就變這樣了」。附上的照片裡,蕾哈娜只穿著一件紫色休閒短褲,並配戴誇張的耳飾、戒指、手環與長版項鍊做點綴,上半身則是什麼都沒穿僅用左手遮住重要部位,火辣的身材及傲人的上圍曲線一覽無遺,吸引超過988萬人按讚。

不過,這也不是蕾哈娜第一次為了品牌寬衣解帶,一向親力親為的她,不僅是品牌的創意總監還是最佳代言人,經常透過個人IG及各大社群平台與粉絲們分享最新產品,更多次大膽的曬出火辣穿搭,展現凹凸有致的葫蘆型身材,令網友們大噴鼻血。

蕾哈娜過去曾以《百聽不厭》、《求救訊號》、《This Is What You Came For》等多首熱門歌曲聲名大噪,加上她大膽百變的造型大受粉絲歡迎,讓她不僅獲得美國時尚設計協會頒發的終身時尚設計獎,還被《時代》雜誌評選為百大影響人物之一。後來她更在多部電影中參與演出並推出個人彩妝品牌「Fenty Beauty」、「Savage x Fenty」成為全方位藝人及企業家。